Калининградец лишился телефона стоимостью 100 тысяч рублей

В Калининграде вор-карманник утащил у честного гражданина дорогой мобильный телефон - стоимостью около 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, дело было на улице Минусинской. 28-летний преступник заметил, что у впереди идущего мужчины из кармана куртки торчит мобильный телефон.

- Подойдя вплотную к потерпевшему, злоумышленник тайно вытащил гаджет из кармана, после чего обогнал его и скрылся. Спустя некоторое время мужчина заметил пропажу и обратился в полицию, - сообщили в УМВД.

Вскоре вора задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.