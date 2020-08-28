Прирост заболевших коронавирусом в Калининграде превысил среднероссийский уровень

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшую неделю прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области составил 5%, что превышает среднероссийский уровень (4%). Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"В пяти регионах Северо-Западного федерального округа этот показатель выше общероссийского. Так, в Республике Карелия прирост на этой неделе составил 8% (+215 человек), Вологодской области - 7% (+228), в Псковской области - 6% (+243). В Архангельской и Калининградской областях - 5% (+466 и +153 соответственно). Такой же, как в РФ (4%), показатель демонстрируют Санкт-Петербург (+1276) и Мурманская область (+460)", - говорится в сообщении центра.

Напомним, что в пятницу, 28 августа, в Калининградской области было подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции (в четверг выло выявлено 18 случаев, в среду - 26). Всего нарастающим итогом зарегистрировано 3369 заболевших ковидом. Кроме того, по результатам паталогоанатомических заключений количество летальных случаев выросло до 67. Накануне умерла женщина с тяжелой формой пневмонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли, что коронавирус в Калининград везут туристы из «большой» России?

Калининградская область вышла на третий этап снятия ограничения из-за пандемии коронавируса. Казалось бы, такая обнадеживающая новость! Думаешь, еще чуть-чуть, и разрешат работать на полную мощь караоке-клубам, как раньше - проводить массовые мероприятия. Но этот радостный порыв заземляется ежедневными данными о все новых и новых инфицированных COVID-19. Только-только наш регион вышел на обнадеживающий показатель 10-12 случаев в сутки, как последовал резкий взлет – в минувшее воскресенье число заболевших достигло 30! А последние дни оно не опускается ниже двух десятков ежесуточно (подробности).