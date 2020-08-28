Калининградский "Локомотив" одержал вторую победу на Кубке губернатора

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В пятницу на паркете дворца спорта "Янтарный" прошел второй тур Кубка губернатора по волейболу среди женских команд. В турнире принимает участие национальная сборная и три сильнейших клуба Суперлиги.

Крайне неудачно складывается турнир для сборной России. Сегодня она потерпела второе поражение подряд - на этот раз от волейболисток казанского "Динамо-Ак Барс" 2:3. Зато у девушек из калининградского "Локомотива" все складывается, как нельзя, лучше. В первом туре было повержено "Динамо-Ак Барс", а сегодня - "Уралочка-НТМК". Счет по партиям - 3:1.

"Локомотив" с двумя победами возглавил турнирную таблицу. В третьем туре наша команда встретиться со сборной России. Игра пройдет в субботу, 29 августа, начало - в 18:00.