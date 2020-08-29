В Калининградской области зафиксировано 24 новых случая коронавируса

Как сообщили в оперативном штабе правительства региона, за последние сутки в Калининградской области подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции.

У 16 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 4 диагностирована пневмония. Еще у 4 коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании.

По состоянию на 29 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 162 892 человека, из них выявлено 3 393 случая заражения (2 785 человек выздоровели), умерли 67, остаются под медицинским наблюдением 338 человек.