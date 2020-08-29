Новые заболевшие COVID-19: воспитатель детсада, тренер спортклуба, медработники

Как сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди новых инфицированных оказались 5 пенсионеров и 4 безработных (среди которых один – по контакту с заболевшим родственником и один недавно вернувшийся из Анапы). Компанию им составила воспитатель детского сада, кстати, также побывавшая «на югах» и успевшая даже отработать один день после проведенного в Крыму отпуска.

Среди остальных заболевших – служащий, контактировавший с заболевшими родственниками, три медработника, трое работников предприятия, индивидуальный предприниматель, тренер спортклуба, сотрудник правоохранительных органов. Два из новых случаев – завозные: носители вируса вернулись из Турции и по прилете были обследованы в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Имеются в этом списке и гости области. Это женщина, приехавшая из Петропавловска, и оренбуржец, который прибыл с целью трудоустройства

Напомним: за последние сутки в Калининградской области подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции.