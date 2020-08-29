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Происшествия

Под Калининградом насмерть разбился молодой водитель «Пежо»

Ехавший на высокой скорости парень не справился с управлением и врезался в дерево
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
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По предварительной информации, водитель "Пежо" не удержал машину на большой скорости.

По предварительной информации, водитель "Пежо" не удержал машину на большой скорости.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зафиксировано поздним вечером 28 августа в Зеленоградском районе.

В 22:00 по местному времени по шоссе Чкаловск – Люблино - Взморье со стороны Чкаловска следовал автомобиль марки «Пежо». Управлявший иномаркой 23-летний парень на 5-м километре трассы (участок был совершенно прямой) превысил установленный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Прибывшая«Скорая помощь» забрала его 18-летнего пассажира, который получил телесные повреждения.

ДТП