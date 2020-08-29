Причиной ДТП, в котором пострадали 4 человека, стал неправильный выбор бокового интервала

Получив удар на повроте, "Мицубиси" врезался в дерево - пострадали три пассажира иномарки. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны некоторые подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Славском районе днем 28 августа.

В 13:05 на 14-м километре автодороги Липовка – Каштаново – Громово со стороны поселка Каштаново в направлении поселка Красное следовал «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя. Выполняя левый поворот, парень неправильно рассчитал боковой интервал и столкнулся со встречным «Мицубиси». За рулем последнего находился 25-летний водитель. В результате «Фольксваген» отбросило на придорожное дерево справа по ходу движения, а «Мицубиси», соответственно, на дерево справа по ходу его движения.

Телесные повреждения различной тяжести получил виновник ДТП, а также три пассажира «Мицубиси» (им 22 года, 46 и 50 лет).