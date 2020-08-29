За два часа в Калининграде автомобилями были сбиты двое пешеходов

Известно, что пятница – тяжелый день. И особенно, как выясняется, для пешеходов. За минувшие сутки на улицах Калининграда их пострадало двое.

Сначала в 11 часов водитель «Фиата», на нерегулируемом перекрестке в районе дома 6 по Герцена, выполняя поворот налево, наехал на 60-летнюю женщину, переходившею дорогу в неположенном месте.

Не прошло и двух часов, как в 12:40 при совершенно аналогичных обстоятельствах пострадала 65-летняя горожанка. Только ее сбил «Додж» в районе дома 41 по улице Комсомольской, которую пенсионерка также хотела пересечь в не установленном для этого месте.

В результате обоих ДТП пешие участницы дорожного движения оказались травмированы.