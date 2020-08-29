Калининградка лишилась 54 тысяч рублей, захотев купить в интернете два чайных сервиза

В калининградскую полицию практически ежедневно продолжают поступать заявления все новых и новых пострадавших от действия мошенников. В последнее время участились случаи обмана чересчур доверчивых граждан в интернете.

- На сайтах объявлений люди находят интересующие их товары и осуществляют предоплату, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В некоторых случаях и вовсе переводят всю стоимость товара еще до его получения. После этого лже-продавец удаляет свое объявление и перестает выходить на связь с покупателем.

Например, 34-летний мужчина за видеокарту для компьютера перевел авансом 42 тысячи рублей. А 54-летней даме два так и не полученных «старинных чайных сервиза» обошлись в 55 тысяч рублей. На этом фоне скромно выглядит 63-летняя горожанка, которая 5 тысяч рублей, решив купить спортивный костюм для внука. Хотя для пенсионерки это значительные деньги, да и моральный ущерб нельзя сбрасывать со счетов.

Сразу двое калининградцев клюнули на объявление о продаже щенков йоркширского терьера и питбуля. Незадачливые собачники на двоих перевели «заводчикам» 38 тысяч рублей, оставшись в итоге и без денег, и без питомцев. А еще один мужчина так хотел устроиться на высокооплачиваемую работу, что подарил «благодетелю» 28 тысяч целковых, после чего посредник тут же растворился на просторах «всемирной паутины» - наверняка в поисках новых жертв.

Сотрудники полиции советуют гражданам вначале хотя бы проверить аккаунт продавца, посмотреть на перечень выставляемых им объявлений, прочитать комментарии пользователей, если они имеются.

- Постарайтесь найти аналогичные объявления на других сайтах, - советуют в полиции. - Если вы обнаружили один и тот же товар по разным ценам и месту его расположения, то значит, данное объявление является мошенническим.