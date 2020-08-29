Калининградский фермер не смог отчитаться за грант в размере 1, 6 миллиона рублей

В Краснознаменском районе местному фермеру повезло – он смог получить получил грант в размере 1 600 000 рублей по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». Деньги, конечно, выдали не просто так, а с условием обеспечить их целевое использование, о чем впоследствии отчитаться перед администрацией округа.

Так вот, ничего этого наш индивидуальный предприниматель делать не стал, необходимую для фермы технику, материалы, семена и удобрения не приобрел, а потратил деньги, как сам посчитал нужным. Понимая, что отчитываться все равно придется, составил фиктивные договоры купли-продажи сельскохозтехники с физическими лицами. Однако эта нехитрая афера быстро вскрылась, и земледельца притянули к суду.

Остается добавить, что органами предварительного следствия действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. А это в перспективе означает лишение свободы на срок до 10 лет.