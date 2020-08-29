В правительство направлено заявление о внесении изменений в генплан Калининграда

Прокуратура Калининградской области выявила 133 нарушения закона в сфере исполнения градостроительного законодательства за первые шесть месяцев этого года.

Так например, была проведена проверка в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. В результате установлен факт необоснованного отказа в выдаче предприятию «СТК-Балт» разрешения на строительство и несоответствия документов территориального планирования назначению земельного участка. В связи с этим внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководством «СТК-Балт» в Правительство Калининградской области направлено заявление о внесении изменений в генеральный план Калининграда.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в течение первого полугодия на незаконные правовые акты принесено 15 протестов, в суд направлено 5 исковых заявлений, внесено 34 представления, по результатам рассмотрения которых 39 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 7 лиц.