Калининградские юные хоккеисты могут сыграть в чемпионатах Белоруссии

Президент Калининградской региональной федерации хоккея Олег Крамаренко и Президент Федерации хоккея Ленинградской области Андрей Точицкий обсудили возможность участия калининградских команд в первенстве детско-юношеских школ Республики Беларусь.

Тем самым удалось бы обеспечить нашим юных хоккеистам дополнительную спортивную подготовку и игровую практику. Однако чтобы получить разрешение на участие в белорусских чемпионатах и турнирах, калининградские школы и команды должны гарантированно принять участие в российских соревнованиях – например, в первенстве Северо-Западного федерального округа

- Разрешение будет выдаваться после аудита нагрузки, которая ложиться на игроков и команды с учетом обязательного участия в российских турнирах, - добавили в КРФХ. - Если нагрузка позволяет участие в дополнительных играх, документы отправятся на получение разрешение в международный отдел Федерации Хоккея России.