В Калининграде готовятся к открытию новый детсад и школа

Глава Калининграда осуществляет личный контроль за строительством общеобразовательных школ в областном центре. Фото: мэрия Калининграда

Глава Калининграда Алексей Силанов сегодня, 29 августа проинспектировал строительство детского сада - начальной школы на 450 человек на улице Красной и общеобразовательной школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе мери.

Дополнительный корпус начальной школы-детсада № 72 практически завершен строительством. Здание подключено к городским системам водо- и электроснабжения, завершаются работы по врезке в систему газоснабжения. Модульная газовая котельная полностью смонтирована. Открыть корпус планируется в конце сентября. Также завершены полномасштабные ремонтные работы в старом корпусе, где была реконструирована система отопления.

Что касается школы, на Артиллерийской, то все учебные помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Запланированы тир для сдачи норм ГТО и подготовки к ним, а также столовая, медицинский блок, спортивные залы с блоками раздевальных помещений и тренерскими, бассейн с переменной глубиной, приспособленный для занятий с учащимися с ограниченными физическими возможностями.