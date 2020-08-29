Дети составляют 5 процентов от общего числа заболевших коронавирусом калининградцев

Елена Бабура перед началом учебного года ответила на вопросы родителей. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В структуре заболеваемости коронавирусом населения Калининградской области дети до 17 лет составляют 5%. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. По ее словам, дети не являются основной частью эпидемического процесса. Это связано с особенностями развития детского организма и отсутствием у них достаточного количества рецепторов, необходимых для внедрения вируса в клетку. Тем не менее, дети являются источником инфекции для взрослых – это один из эпидемиологических рисков, который необходимо предупредить.

- На сегодняшний день эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в нашей области оценивается, как нестабильная, - добавила Бабура.

Напомним, по состоянию на 29 августа в области зарегистрировано 3393 инфицированных COVID-19.