В Светлогорске завершился фестиваль «Голосящий КиВиН – 2020»

Команда «Наполеон Динамит». Фото: телеграм-канал "СЕЗОН КВН - 2020"

Сегодня вечером в светлогорском «Янтарь холле» состоялся гала-концерт, закрывающий фестиваль «Голосящий КиВиН – 2020». Именно эту игру потом покажет Первый канал (дата еще не определена).

До финального шоу добрались 13 команд, выступления которых оценивали Семен Слепаков, Пелагея, Сергей Светлаков, Валдис Пельш и Полина Гагарина.

По решению жюри, призовые места распределились так:

«Большой КиВиН в золотом» - «Наполеон Динамит»

«Большой КиВиН в светлом» - «Сборная Татнефти»

«Большой КиВиН в темном» - «Сборная Снежногорска»

«Малый КиВиН в золотом» - «Русская дорога»

«Малый КиВиН в светлом» – «Армянская сборная»

«Малый КиВиН в тёмном» - «Полуостров»

Президентский «КиВиН» (выбор Александра Маслякова) - «Станция Динамо»