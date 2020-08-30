В Калининграде коронавирусом заразилась школьница и полуторагодовалый ребенок

Как сообщает оперативный штаб, у 13 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 7 диагностирована пневмония.

Среди заболевших:

- три медицинских работника;

- моряк, заболевший в рейсе, списан с судна в Амстердаме;

- трое неработающих (в том числе один прилетевший в гости к родственнику из Санкт-Петербурга; еще один обследован по семейному контакту);

- школьница (обследована по контакту с заболевшей);

- охранник;

- индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом квартир;

- психолог гимназии;

- два артиста хора музыкального театра;

- пять работников предприятий, организаций;

- индивидуальный предприниматель;

- полуторагодовалый ребёнок, посещающий детский сад (в группе проводятся противоэпидемические мероприятия)

- два неработающих пенсионера