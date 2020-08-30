В Калининграде коронавирусом заразилась школьница и полуторагодовалый ребенок

Как сообщает оперативный штаб, у 13 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 7 диагностирована пневмония.
Среди заболевших:
- три медицинских работника;
- моряк, заболевший в рейсе, списан с судна в Амстердаме;
- трое неработающих (в том числе один прилетевший в гости к родственнику из Санкт-Петербурга; еще один обследован по семейному контакту);
- школьница (обследована по контакту с заболевшей);
- охранник;
- индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом квартир;
- психолог гимназии;
- два артиста хора музыкального театра;
- пять работников предприятий, организаций;
- индивидуальный предприниматель;
- полуторагодовалый ребёнок, посещающий детский сад (в группе проводятся противоэпидемические мероприятия)
- два неработающих пенсионера