Калининградские спасатели вывели из леса двух заблудившихся женщин

Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях поступила 29 августа года в 17.10. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, женщины заблудились в лесу южнее населенного пункта Тумановка Гвардейского района.

Для поиска была создана группировка сил и средств в составе 11 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России привлекалась поисково-спасательная группа Калининградского поисково-спасательного отряда - в составе 6 человек, 1 единицы техники. В 21.50 женщины были обнаружены спасателями, медицинская помощь не потребовалась.

Напоминаем, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).