Коронавирус обнаружили еще в 5 медицинских учреждения Калининграда

Как сообщает klops.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, коронавирус обнаружили в нескольких медицинских учреждениях Калининграда. Это городские больницы №3 и 4, Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр), медцентр «Движение» и стоматологическая клиника «Центродент».

В городских больницах зараженных обнаружили во время планового скрининга сотрудников, в «Движении» и «Центроденте» - при обследовании после контакта с заболевшим родственником, в кардиоцентре - у медика, вернувшегося из отпуска в другом регионе России.

Напомним, на этой неделе COVID-19 подтвердился у 13 медиков и работников медицинских организаций.