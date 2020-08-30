Силы Балтийского флота возвращаются в пункты постоянной дислокации

Корабли Балтийского флота возвращаются на базу после участия в плановом двухстороннем учении с 6-й общевойсковой армией Западного военного округа в морских полигонах флота, в Финском и Калининградском заливах.

- Корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, - сообщает пресс-служба флота.

Большие десантные корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту вышли в море и совершили переход в район проведения высадки морского десанта в Ленинградской области.

В ходе прошедшего учения корабли флота выполнили артиллерийские стрельбы, глубинные бомбометания и минные постановки, отработали противолодочные и противодиверсионные задачи.