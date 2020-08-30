В Калининграде от коронавируса умер известный религиозный деятель

Халил Мухлисов. Фото: Правительство Калининградской области

В воскресенье, 30 августа, от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался 45-летний имам-хатыб молельного дома в посёлке Большое Исаково Халил Мухлисов. Губернатор Антон Алиханов выразил свои соболезнования его родным и близким, а также всем мусульманам Калининградской области.

«Имам не только активно участвовал в жизни мусульманской общины региона и помогал своим единоверцам, но и внёс свой большой вклад в развитие здоровых межнациональных отношений, сохранение мира и согласия между представителями всех религий и национальностей на территории области, — говорится в соболезновании. — Открытие в Калининграде просветительского и культурного центра мусульман, который распахнёт свои двери после реконструкции здания для людей разных конфессий, — в том числе и его заслуга. Жизнь Халила Мухлисова – пример бескорыстия, самоотверженного служения и помощи людям».

Отметим, что с начала пандемии в нашей области умерли 68 человек, у которых был диагностирован COVID-19.