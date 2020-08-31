Матч «Балтика» - «Акрон» в Калининграде стал самым посещаемым в 6 туре ФНЛ

. Фото: fc-baltika.ru

Портал ТурСтат представил рейтинг посещаемости матчей 6-го тура ФНЛ, прошедшего в воскресенье, 30 августа.

Матчи в Калининграде, Нижнем Новгороде и Красноярске вошли в топ-3 по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.

Игру в Калининграде, в которой «Балтика» обыграла «Акрон» со счётом 1:0, посетили 6 тысяч 997 человек.

Матч клубов «Нижний Новгород» и «Текстильщик», завершившийся со счётом 2:1, на стадионе увидели 3 тысячи 817 зрителей.

Матч в Красноярске между клубами «Енисей» и «Крылья Советов» со счётом 3:1 - 3340 человек.

По данным ТурСтат, всего более 21 тысячи зрителей посетили матчи ФНЛ в прошедшем туре.