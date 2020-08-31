Два медика, воспитатель и продавец: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших (инфицированных):
- два медицинских работника (один выявлен при плановом обследовании; один - по контакту с заболевшим коллегой);
- воспитанник детского сада (занятия в группе временно приостановлены, 19 детей и 2 сотрудника под наблюдением);
- сотрудник автосалона (выявлен по контакту с заболевшим родственником);
- шестеро пенсионеров (в том числе четверо по контакту; один - при обследовании на плановую госпитализацию; одна поющая в хоре Храма Христа Спасителя);
-сотрудник правоохранительных органов;
- сотрудник управляющей кампании;
- работник промпредприятий;
- продавец магазина тканей;
- сотрудник Музыкального театра.
Всего в области по состоянию на понедельник, 31 августа, подтверждено 3430 случаев заболевания.