Два медика, воспитатель и продавец: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших (инфицированных):

- два медицинских работника (один выявлен при плановом обследовании; один - по контакту с заболевшим коллегой);

- воспитанник детского сада (занятия в группе временно приостановлены, 19 детей и 2 сотрудника под наблюдением);

- сотрудник автосалона (выявлен по контакту с заболевшим родственником);

- шестеро пенсионеров (в том числе четверо по контакту; один - при обследовании на плановую госпитализацию; одна поющая в хоре Храма Христа Спасителя);

-сотрудник правоохранительных органов;

- сотрудник управляющей кампании;

- работник промпредприятий;

- продавец магазина тканей;

- сотрудник Музыкального театра.

Всего в области по состоянию на понедельник, 31 августа, подтверждено 3430 случаев заболевания.