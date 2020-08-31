В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 31 августа, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Балашовская 4, ул. Ген. Галицкого 5-17, ул. Полк. Ефремова 1, ул. Горького 209,162-162б, туп. Зоологический 8-10.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Кропоткина 8(гимназия №1), пр-кт Советский 40(СОШ №43), ул. Берёзовая 2(СОШ №39).

До 16 часов воды не будет на ул. Тихоненко 1-53а,4-58, пр-кт Мира 191-193, ул. Цирковая 25,26-32, ул. Тенистая аллея 44.

До 18 часов вода отключена на ул. Л. Иванихиной 1-7а,7(д/сад №83), ул. ул. Батальная 73,92-94, ул. Автомобильная 15, ул. У. Громовой 22-26.

Горячая вода отключена до 19 часов на ул. Л. Иванихиной 1-5, 7 (д/сад №83) и на ул. У. Громовой 22-26.