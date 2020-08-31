ФСБ заподозрила калининградца в незаконном выводе за рубеж 1,9 млрд рублей

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Жителя Калининграда подозревают в незаконных валютных операциях по выводу денег за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, злоумышленник, используя юридическое лицо, созданное для совершения противоправных деяний, под видом фиктивных закупок осуществил вывод за границу более 1,9 миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.