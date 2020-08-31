В Калининграде в воскресенье сбили двух пешеходов

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В воскресенье, 30 августа, в Калининграде в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Чкаловске на улице Докука водитель «Митсубиси» сбил 81-летнего пешехода, переходившего проезжую часть около пешеходного перехода. В результате наезда пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

На улице Юбилейной водитель «Ниссана» при повороте на ул. Гагарина сбила 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.