Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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За сутки в Калининградской области было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У восьми заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у шестерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

По данным оперштаба, по состоянию на 31 августа на COVID-19 в Калининградской области обследовано 165 607 человек, из них выявлено 3 430 случаев заражения. 412 человек остаются под медицинским наблюдением.