В Краснодарском крае во время по посещения дельфинария умер ребенок из Калининграда

Смерть двухлетнего малыша из Калининграда наступила в дельфинарии курортного поселка Джугба Туапсинского района Краснодарского края. Как сообщают «Туапсинские вести», семья наших земляков приехала на дельфинотерапию - оздоровительное и развлекательное плавание. После общения с дельфинами ребенок внезапно умер. Прибывшая бригада «скорой помощи» сделать ничего не смогла.

Главный врач станции «скорой» Туапсинского района Эмиль Гараев рассказал СМИ, что причиной смерти стала не дельфинотерапия, а сопутствующие заболевания. Известно, что у мальчика был ДЦП, а вероятной причиной гибели медики называют разрыв аневризмы аорты.