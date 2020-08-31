Калининградский бизнес получил микрозаймов на 80 млн рублей

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С начала этого года Центр «Мой бизнес» Калининградской области оформил 43 микрокредита почти на 80 миллионов рублей. Ещё 34 заявки на сумму в 110 млн рублей находятся на разных этапах оформления, рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. Всего регион получил на выплаты микрозаймов почти 370 млн рублей.

«Небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные нужды. Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый: нужны обороты, хорошая кредитная история и много документов. Получить заём в Центре «Мой бизнес» проще: заявителю понадобится совсем небольшой пакет документов», – отметил министр.

Сейчас бизнес может получить займ от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев. При этом процент соответствует текущей ставке Центробанка, которая регулярно снижается.