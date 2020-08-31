В порту Балтийска арестовали партию сигарет на 20 млн рублей

Судебные приставы предотвратили вывоз за пределы региона крупной партии сигарет, принадлежащих одному из крупнейших должников по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Компания задолжала бюджету несколько миллиардов рублей налоговых платежей. Предприниматели не спешили погашать долг, скрывали от судебных приставов-исполнителей местонахождение, имущество и произведенную продукцию.

Однако приставы узнали, что должники пытаются вывезти за пределы региона 675 тысяч пачек сигарет. Сообщается, что сигареты предназначались покупателю в Донецкой Республике. Прибыв на таможенный пост в Балтийске, приставы арестовали всю партию.

Исполнительное производство по данному делу продолжается, добавили в пресс-службе УФССП.