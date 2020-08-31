Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В порту Балтийска арестовали партию сигарет на 20 млн рублей

Сигареты принадлежали крупнейшему должнику по налогам
Виктор СергеевВикторСергеев
КомментироватьОставить комментарий

Судебные приставы предотвратили вывоз за пределы региона крупной партии сигарет, принадлежащих одному из крупнейших должников по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Компания задолжала бюджету несколько миллиардов рублей налоговых платежей. Предприниматели не спешили погашать долг, скрывали от судебных приставов-исполнителей местонахождение, имущество и произведенную продукцию.

Однако приставы узнали, что должники пытаются вывезти за пределы региона 675 тысяч пачек сигарет. Сообщается, что сигареты предназначались покупателю в Донецкой Республике. Прибыв на таможенный пост в Балтийске, приставы арестовали всю партию.

Исполнительное производство по данному делу продолжается, добавили в пресс-службе УФССП.