В Калининграде 3 сентября на весь день закроют остров Канта

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на весь день, четверг, 3 сентября, закроют остров Канта. В этот день на территории, которую презентуют после благоустройства, пройдет концерт пианиста Дениса Мацуева.

Однако попасть на территорию острова Канта, если у вас нет билета, не получится. Не смогут калининградцы посмотреть и послушать концерт из-за забора или сидя на принесенном стульчике.

- Такой возможности не будет. Остров в этот день, уже с утра, будет закрыт. Бесплатно на него никого пускать не будут, - говорит пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев. - Пропуск на остров будет только через Медовый мост. Это связано с безопасностью и с ограничениями, которые предъявляет Роспотребнадзор. Мы обязаны выдерживать эти ограничения. Более какого-то определенного количества людей мы не имеем право пустить. Хотя это площадка под открытым небом.

Владимир Глуховцев отметил, что предстоящий концерт Дениса Мацуева станет первым подобным масштабным мероприятием в жизни острова Канта.

- Мы надеемся, что этот опыт даст нам потом возможность на открытой площадке, особенно в летнее время, проводить такие серьезные мероприятия. Все при соблюдении необходимых требований, – сказал он.

3 сентября большую концертную программу «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья» представят на острове Канта. Уличный концерт в рамках открытия фестиваля «Территория мира – территория музыки» посвятят открытию острова Канта после благоустройства. Концерт организован «Росконцертом» и Кафедральным собором при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Пианиста Дениса Мацуева огорчила цена билетов на свой концерт в Калининграде. Узнав, что билеты стоят от 2 до 10 тысяч рублей, музыкант-виртуоз признался, что ценовая политика его не радует.

Позже стало известно, что на концерт Дениса Мацуева в Калининграде пригласили детей из музыкальных школ. Ребята смогут посмотреть выступление бесплатно.

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