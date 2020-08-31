Скончался мотоциклист, разбившийся в страшной аварии возле поселка Талпаки

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде умер 32-летний мотоциклист из Славска, который неделю назад попал в жесткое ДТП на трассе возле поселка Талпаки. Мужчина все это время находился в коме. Об этом сообщили в группе "Инцидент-Советск" в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее сообщали в Управлении ГИБДД по Калининградской области, выезжая со второстепенной дороги, 21-летний водитель автомобиля "Мерседес" не убедился в безопасности движения. В результате автомобиль столкнулся с движущимся по главной дороге в сторону Советска мотоциклом марки «Сузуки».

Водитель мотоцикла и пассажирка получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Полиция продолжает проверку обстоятельств ДТП.