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Скончался мотоциклист, разбившийся в страшной аварии возле поселка Талпаки

После ДТП житель Славска получил тяжелейшие травмы
Кирилл АлексеевКириллАлексеев
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде умер 32-летний мотоциклист из Славска, который неделю назад попал в жесткое ДТП на трассе возле поселка Талпаки. Мужчина все это время находился в коме. Об этом сообщили в группе "Инцидент-Советск" в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее сообщали в Управлении ГИБДД по Калининградской области, выезжая со второстепенной дороги, 21-летний водитель автомобиля "Мерседес" не убедился в безопасности движения. В результате автомобиль столкнулся с движущимся по главной дороге в сторону Советска мотоциклом марки «Сузуки».

Водитель мотоцикла и пассажирка получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Полиция продолжает проверку обстоятельств ДТП.

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