Полицейские задержали калининградца за поджог двух автомобилей

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В Славском районе полицейские раскрыли поджог двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 30-летний местный житель выпивал в гостях у своего приятеля. Между мужчинами возник конфликт и хозяин прогнал гостя.

«Обидевшись, злоумышленник решил отомстить. Он облил горючей жидкостью автомобиль друга и поджег. Огонь распространился на машину его брата, который в это время находился на работе», - сообщили в полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.