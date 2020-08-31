Стало известно, в каких городах Калининградской области не платят за капремонт

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В Калининградской области остаются люди, которые не платят за капремонт. Однако, таких несознательных граждан становится все меньше, даже в условиях пандемии. Тут у нас один из лучших показателей в России. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал глава регионального Фонда капремонта Олег Туркин.

- Собираемость у нас порядка 85 процентов. В разных муниципалитетах по-разному. В отстающих у нас Краснознаменск, Неман, Славск и Правдинск, - говорит Олег Туркин. - Мы не звери и всегда индивидуально относимся к каждой ситуации. У нас есть специальные программы по рассрочке оплаты. Если у человека по каким-то причинам нет сейчас возможности заплатить, мы составляем соглашение о рассрочке платежей. Ежедневно несколько десятков таких соглашений формируем.

По словам Олега Туркина, не платят часто владельцы коммерческих нежилых помещений. То есть за помещения, которые приносят деньги, люди платят меньше, чем за жилые помещения.

- Задолженности у кого-то 25 тысяч рублей, у кого-то 30 или 40 тысяч. Ситуации разные. Все зависит от площади помещений, - говорит глава Фонда.