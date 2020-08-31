Старейшего в России ветропарка в Куликово больше нет

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Компания "Россети" завершила демонтаж старейшего в России ветропарка в окрестностях поселка Куликово.

Как сообщили в пресс-службе "Россетей", ветровая электростанция на берегу моря была построена в начале 2000-х годов и в настоящее время она полностью выработала ресурс.

- Теперь одна из ветроустановок будет туристическим объектом, другой ветрогенератор высотой более 30 метров и массой 23 тонны станет экспонатом будущего Музея энергетики, а 13-метровая лопасть третьего передана Музею Мирового океана, - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что демонтаж ветропарка проведен впервые в России. Взамен в регионе в 2018 году построена Ушаковская ВЭС. Мощность станций идентична – 5,1 МВт, но в старой ВЭС работала 21 ветроустановка, а в новой – всего 3.