Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.
С 1 по 7 сентября фоторадары будут установлены:
1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».
8. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».
9. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».
10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».