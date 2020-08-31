Офицер Балтфлота за взятки помогал присваивать воинские звания

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В Балтийске за получение взяток осудили начальника отделения кадров одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.

Начальник отделения кадров одной из воинских частей флота, капитан 3 ранга за взятки от военнослужащих оказывал содействие в незаконном перемещении по службе и присвоении воинских званий мичман, а также за изготовление соответствующих подложных документов. В уголовном деле проходило два подобных эпизода.

Суд приговорил его к штрафу в размере 1,1 млн рублей, конфисковал полученные им в виде взятки 125 тыс рублей, а также лишил его воинского звания капитан 3 ранга.