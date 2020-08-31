Драккар викингов "Виндур" совершит путешествие по Калининградской области

. Фото: Предоставлено организаторами

Драккар "Виндур", построенный в Санкт-Петербурге по технологиям X века, летом был доставлен в деревню викингов "Кауп". До этого за кормой судна был крупные поход по Ладожскому озеру. А впереди - первое путешествие по водоемам Калининградской области.

Как сообщили в клубе "Кауп", экспедиция начнется в Гвардейске 10 сентября - драккар двинется по Преголе в сторону Калининграда. 11 сентября лодка викингов должна принять участие в Водной ассамблеи возле Музея Мирового океана (формат фестиваля сейчас согласовывается с Роспотребнадзором). Далее путь драккара лежит в Балтийск, а завершится путешествие в поселке Ушаково (бывшем Бранденбурге).

Драккар "Виндур", имеющий в длину около 10 метров, был построен в рамках международного проекта "Балтийская Одиссея - создание общего историко-культурного пространства" по Программе приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020.