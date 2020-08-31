В прибрежном лесу в Балтийске нашли склад боеприпасов

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Накануне любители ежевики наткнулись в прибрежном лесу в Балтийске на целый склад боеприпасов времен войны. Больше десятка ржавых снарядов грозно выглядывали из зеленых кустов. Фотографии были размещены в группе "Типичный Балтийск" в социальной сети "ВКонтакте", после чего об опасной находке неравнодушные граждане сообщили в администрацию Балтийска.

- Мы в курсе этой ситуации, - сообщили "КП" в единой дежурной диспетчерской службе Балтийска. - Место огорожено, выставлено оцепление из сотрудников полиции. Во вторник боеприпасы увезут и обезвредят на специальном полигоне.

Неясно, кто отсавил такой опасный "подарок" в лесу. Скорее всего, это дело рук "черных копателей", которые любят изучать с металлоискателем места боев Великой Отечественной войны.