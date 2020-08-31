В Калининграде пенсионерке поменяли лампочку за 50 тысяч рублей

Неприятная история приключилась с 81-летней пенсионеркой из Калининграда.

У бабушки в квартире перегорела лампочка, и она пригласила поменять ее 48-летнего знакомого. Это было роковое решение.

- Мужчина попросил пожилую женщину выйти на лестничную площадку и диктовать ему цифры электросчетчика. В это время злоумышленник похитил у горожанки ее сбережения, после чего поменяв лампочку, ушел, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Ущерб составил 53 тысячи рублей.

"Электрика" достаточно быстро вычислили и задержали. Ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.