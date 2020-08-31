Власти отменили режим самоизоляции для калининградцев старше 65 лет

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В понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции было принято решение не продлевать режим самоизоляции для калининградцев старше 65 лет.

- Ограничения снимаются с 00.00 1 сентября, - уточнили в оперштабе.

Напомним, самоизоляцию для пожилых граждан ввели в апреле из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Справедливости ради, скажем, что в последние месяцы далеко не все пенсионеры соблюдали ограничения, прописанные оперативным штабом.

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Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса

За сутки в Калининградской области было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

- У восьми заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у шестерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании, - отметили в оперштабе (подробности).