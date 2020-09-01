В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 1 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Азовская 2, 3, 4, ул. Ген. Озерова 57, ул. Госпитальная 23, ул. Пролетарская 121-131, пер. Береговой 6, ул. Курортная 103-105, ул. Линейная 14-18, ул. Киевская 30, ул. Тихорецкая 2-2в, 12-16а, ул. Аллея Смелых 82, 82а, 84б, 86а.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Горького 164, ул. Ген. Соммера 23, ул. Эпроновская 20, ул. Киевская 101а (д/сад №107).

До 17:00 вода отключена на ул. Горького 176г, 180, 180б, ул. Валдайская 9.