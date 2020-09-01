Калининградец получил 8 лет «строгача» за сбыт наркотиков

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В Светлогорске осудили жителя Балтийска, который в составе организованной группы занимался сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе 2018 года 24-летний мужчина устроился в интернет-магазин в качестве «закладчика». Первым «заданием» для него стала закладка крупной партии наркотиков. После этого злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Суд признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.