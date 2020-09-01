Двухлетний ребенок, воспитатель и медсестра: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
— двухлетний ребёнок;
— трое неработающих (одна обследована перед плановой госпитализацией; двое — семейный контакт с заболевшей);
— два участника хора Свято-Андреевского храма;
— два работающих на предприятиях и учреждениях;
— четыре пенсионера;
— младший воспитатель (контакт с заболевшим родственником, обследована в режиме домашней изоляции);
— преподаватель;
— палатная медсестра;
— вернувшийся с отдыха в Турции.
Всего в области по состоянию на вторник, 1 сентября, зарегистрировано 3446 случаев заболевания.