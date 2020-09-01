Двухлетний ребенок, воспитатель и медсестра: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

— двухлетний ребёнок;

— трое неработающих (одна обследована перед плановой госпитализацией; двое — семейный контакт с заболевшей);

— два участника хора Свято-Андреевского храма;

— два работающих на предприятиях и учреждениях;

— четыре пенсионера;

— младший воспитатель (контакт с заболевшим родственником, обследована в режиме домашней изоляции);

— преподаватель;

— палатная медсестра;

— вернувшийся с отдыха в Турции.

Всего в области по состоянию на вторник, 1 сентября, зарегистрировано 3446 случаев заболевания.