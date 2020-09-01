Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки было выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У девяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония. У шестерых инфекция выявлена по результатам лабораторных обследований контактных в семье и на работе, а также при профилактике», - рассказали в оперштабе.

По состоянию на 1 сентября на COVID-19 обследовано 166 956 человек, из них выявлено 3 446 случаев заражения. От коронавируса в регионе умерли 69, остаются под медицинским наблюдением 435 человек.