Калининградец погасил миллионную задолженность по алиментам после запрета на выезд из страны

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Судебные приставы добились, чтобы житель Калининграда погасил огромную задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина не выплачивал алименты на двух несовершеннолетних детей с апреля 2019 года и накопил задолженность в размере 1 млн рублей. Этим летом горе-отец собрался в отпуск, однако на границе ему сообщили, что он стал невыездным.

На приеме в службе судебных приставов должнику разъяснили, что запретом на выезд за пределы России дело не ограничится - впереди арест имущества и административная ответственность. После этого мужчина перевел всю сумму долга на расчетный счет взыскателя непосредственно на приеме у судебного пристава.