С 1 сентября в Калининградской области меняется расписание пригородных поездов

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С 1 сентября пригородные поезда на Калининградской железной дороге начинают курсировать по осеннему расписанию. Это связано с сезонным изменением пассажиропотока, сообщает пресс-служба КЖД

На Зеленоградском направлении несколько пар поездов будут курсировать не ежедневно, а только по выходным и праздничным дням. В частности, изменяется периодичность курсирования "Ласточек", которые отправляются из Калининграда в Зеленоградск в 09:00, 10:00, 13:06, из Зеленоградска в Калининграда в 10:08. Утренний поезд из Калининграда в Зеленоградск, отправляющийся в 6:40 (обратно в 7:44) с 1 сентября будет курсировать не в ежедневном режиме, а по рабочим дням и субботам, исключая праздничные дни.

На Светлогорском направлении из ежедневного в режим выходного и праздничного дня переводится график курсирования поездов, которые отправляются из Калининграда в Светлогорск в 10:15, 12:15, 14:15, в обратном направлении в 11:14, 13:21 и 16:00.

На Балтийском направлении с 1 сентября не будет курсировать поезд, отправляющийся с Южного вокзала по выходным и праздничным дням в 9:50. Данный поезд традиционно назначается в сезон летних пассажирских перевозок.

На Черняховском направлении отменяется поезд, назначаемый летом по выходным дням, сообщением Калининград – Чернышевское (время отправления 7:10). Вечерний поезд с Южного вокзала в Чернышевское (время отправления 18:40) с 1 сентября будет курсировать не ежедневно, а только по рабочим дням.