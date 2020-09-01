В Калининграде на 98-м году жизни скончался ветеран и почетный гражданин Борис Устименко

Борис Устименко. Фото: Александр КАТЕРУША

О смерти ветерана Великой Отечественной войны сообщили в мэрии Калининграда. Борис Капитонович родился 16 июня 1923 года в городе Черкассы (Украина). В 1941 году окончил среднюю школу имени Франко в городе Златополь. С началом Великой Отечественной войны был призван в армию, в июле 1941 года сражался в истребительном батальоне, попадал в окружение, два года воевал в партизанском отряде, затем служил в кадровых войсках. Всю Восточную Пруссию прошел комсоргом роты 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии 2-й ударной Армии. Осенью 1944 года после ранения и лечения в госпитале, вновь был направлен под Кёнигсберг в 334-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон. Затем служил в 98-м гвардейском танковом полку и в 1-й танковой дивизии на должностях парт-политсостава в течение 30 лет.

После выхода в отставку, работал заместителем директора по кадрам Калининградского завода «Союзгазавтоматика», заместителем председателя областного Комитета ветеранов войны и военной службы, работал в городском Совете ветеранов Калининграда. В 2005 году Борису Капитоновичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Калининграда».

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Устименко :

«Чтобы забрали в армию, я на коленях стоял перед секретарем райкома»

В серии публикаций «Герои штурма Кенигсберга» мы рассказываем об отважных бойцах, которые приближали Великую Победу. Всем ветеранам мы задаем три вопроса: об их довоенной и мирной послевоенной жизни и просим вспомнить яркие эпизоды из жизни фронтовой. Наш сегодняшний выпуск посвящен Борису Капитоновичу Устименко, который начал войну в партизанском объединении, а в Восточной Пруссии воевал уже командиром минометного отделения. (подробности)