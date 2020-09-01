В центре Калининграда ограбили 17-летнего студента

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Полицейские задержали калининградца, ограбившего студента в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Театральной. К 17-летнему учащемуся подошел неизвестный и потребовал вывернуть карманы и отдать ему все вещи. «Злоумышленник пригрозил несовершеннолетнему, что если тот не отдаст свои имущество добровольно, то он его изобьет и заберет все вещи. Испугавшись, парень отдал имеющиеся у него деньги, после чего тот скрылся», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские выяснили приметы мужчины и направили наряды на соседние к месту преступления улицы. Вскоре 23-летний злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть, где у него изъяли краденое имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.