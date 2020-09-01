Силанов разрешил калининградцам заниматься на стадионе «Локомотив» утром и вечером

. Фото: мэрия Калининграда

Стадион «Локомотив» должен стать доступным не только для спортсменов, но и для калининградцев, являющихся поклонниками физкультуры и здорового образа жизни. Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе выездного совещания на стадионе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на стадионе проходят работы в рамках второго этапа 2 реконструкции тренировочной площадки.

По словам Силанова, реконструкцию необходимо завершить в «кратчайшие сроки». Также глава города поручил руководству ДЮСШ №12 по боксу, в чьем ведении находится эта тренировочная площадка, продумать алгоритм действий для того, чтобы на беговых дорожках стадиона могли по утрам и вечерам заниматься жители микрорайона.