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В Гурьевске от удара током погиб 26-летний рабочий

Трагедия произошла накануне на производственной территории одного из муниципальных учреждений
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевске от удара током погиб 26-летний рабочий. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла накануне при выполнении работ на производственной территории одного из муниципальных учреждений. По предварительным данным, погибший не был трудоустроен на предприятии.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧП